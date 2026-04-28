رعى حفل الجائزة.. الخريف: 683 مليار ريال إنفاق المحتوى المحلي بالمشتريات الحكومية

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف: إن نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية ارتفعت من 28% عام 2018، إلى أكثر من 51% بنهاية 2025، مؤكدًا أن هذا النمو يعكس تحولاً في كيفية توظيف الإنفاق بالجهات الحكومية والقطاع الخاص لخدمة التنمية والاقتصاد.

وأوضح خلال حفل إعلان الفائزين بالنسخة الرابعة من جائزة المحتوى المحلي، أنه تم توقيع 80 اتفاقية منذ تفعيل أسلوب توطين الصناعة، ونقل المعرفة عام 2021، وتجاوز حجم الاستثمار حتى نهاية 2025 نحو 18 مليار ريال، أسهمت في نقل المعرفة وبناء قدرات صناعية متنوعة.

وأشار إلى أن مجلس تنسيق المحتوى المحلي أشرف منذ تأسيسه في 2019 على إنفاق تراكمي بلغ 683 مليار ريال من مشتريات الشركات الأعضاء، وطور 461 فرصة استثمارية بقيمة تجاوزت 640 مليار ريال، كما يعمل حاليًا على تحديث إستراتيجيته للسنوات الـ 5 المقبلة، تعزيزًا لدوره كمظلة جامعة للجهود المشتركة، مبينًا أن عدد البرامج في المحتوى المحلي للشركات الوطنية ارتفع من 4 برامج إلى 19 برنامجًا لكبرى الشركات السعودية.