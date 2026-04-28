حرم أمير الرياض ترعى حفل تخريج 2200 طالبة من الجامعة السعودية الإلكترونية

رعت حرم سمو أمير منطقة الرياض صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، مساء اليوم، حفل تخرج أكثر من 2200 طالبة يمثلن دفعة عام 1447هـ، من حملة درجتي البكالوريوس والماجستير، وذلك في مسرح ميادين بالدرعية.
وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم انطلقت مسيرة الخريجات.
عقب ذلك، أُلقيت كلمة الخريجات، ثمنن فيها رعاية وتشريف حَرَم سمو أمير منطقة الرياض لحفل تتويج مسيرتهنّ العلمية، معبّرات عن فرحتهنّ وسعادتهنّ بنيل قطاف ثمرة الجهد الذي بذلنه، واستمررن عليه طلبًا للعلم والمعرفة وخدمةً للوطن والقيادة.
وألقت رئيسة الجامعة الدكتورة أسماء الحمادي كلمة بهذه المناسبة أعربت فيها عن الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على ما يوليانه من دعم واهتمام بالتعليم والبحث والابتكار.
وثمّنت لحَرَمِ سموِّ أمير منطقة الرياض رعايتها لحفل التخرّج، معربةً عن سعادتها وتقديرها لحضور وتشريف سموّها هذه المناسبة.
وأوضحت الحمادي أن الجامعة السعودية الإلكترونية، منذ تأسيسها، حرصت على تبنّي نموذج تعليمي متقدم يقوم على التكامل بين التعليم الحضوري والتقنيات الرقمية، بما يسهم في تطوير التجربة التعليمية ورفع جاهزية الطلبة للمنافسة على المستويين المحلي والدولي، مهنّئةً الخريجين بهذه المناسبة، ومؤكدةً أهمية استثمار ما اكتسبوه من معارف ومهارات في خدمة دينهم ثم قيادتهم ووطنهم، والإسهام الفاعل في مسيرة التنمية.
عقب ذلك شاهدت سموها فيلمًا وثائقيًا حول جهود وإنجازات الجامعة التعليمية والأكاديمية والبحثية، كما شاهدت سموه والحضور عرضًا حيًا بعنوان (رحلة طالب).
مما يذكر أن الجامعة السعودية الإلكترونية احتفلت هذا العام بتخريج أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة، بمرحلتي البكالوريوس والماجستير بمقر الجامعة الرئيسي ومراكزها التعليمية بمختلف مناطق المملكة.
