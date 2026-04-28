جدة يونايتد بطل النسخة الأولى من دوري الدرجة الأولى للناشئات

البلاد (الرياض)
تُوج فريق جدة يونايتد بطلًا للنسخة الأولى من دوري الدرجة الأولى للناشئات، بعد مواجهة حاسمة أمام نجمة جدة، احتضنها ملعب جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، وسط أجواء تنافسية عكست تطور كرة القدم النسائية في الفئات السنية.
ونجح العنقاء في حجز المركز الثالث، عقب فوزه على منجم المواهب بنتيجة 3-2.
وضمن كل من جدة يونايتد ونجمة جدة الصعود إلى الدوري الممتاز للناشئات في الموسم المقبل، في خطوة تعكس تطور مستواهما واستحقاقهما وُجودهما في مصاف النخبة.
وعبّرت نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لمياء بن بهيان، ومدير إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عالية الرشيد عن فخرهما بما قدمته اللاعبات خلال البطولة، مؤكدتين أن هذا الدور يمثل بداية حقيقية لمستقبل مشرق لكرة القدم النسائية في المملكة، ومشيدتين بروح الإصرار والشغف التي ظهرت من اللاعبات الناشئات.
ويُعد هذا التتويج محطة مهمة في مسيرة تطوير كرة القدم النسائية، إذ يفتح المجال أمام المواهب الشابة لإثبات قدراتها والمضي قدمًا نحو مستويات أعلى من التنافس والاحتراف.
