الرياضة تركي آل الشيخ يعيد رسم خريطة الأحداث الرياضية الكبرى في العواصم العالمية

البلاد (الرياض) تجاوزت بصمات المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الحدود المحلية، لتفرض حضورها عالمياً، من خلال التأثير في مراكز صناعة القرار الرياضي والترفيهي على المستوى الدولي؛ فقد نجح في تحويل “موسم الرياض” إلى منصة كبرى، تستقطب أكبر الاحداث الرياضية وعلى رأسها نزالات الملاكمة، التي أعادها إلى الواجهة في وقت قياسي من خلال أهم وأكبر النزالات داخل وخارج المملكة. ومن خلال شبكة علاقاته الواسعة، وتأثيره الكبير والمؤثر، أسهم المستشار تركي آل الشيخ في إعادة تشكيل خريطة الأحداث الكبرى، وتحديدا في رياضة الملاكمة، واضعاً الرياض في قلب المشهد العالمي، لتتحول من محطة مستضيفة إلى لاعب مؤثر يقود صناعة الحدث على المستوى العالمي في مشهد يعكس طموحاً يتجاوز الاستضافة إلى صناعة التأثير، وصياغة مستقبل الرياضة والترفيه. وكنتيجة لهذا الحراك اللافت في رياضة الملاكمة، وتقديراً لما يقدمه المستشار تركي آل الشيخ، تمنى ستيف ماكنمارا، مدير تكاسي لندن، أن يكون عمدة لندن القادم، شخصية مثل شخصية تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، لما يحظى به من مكانة رفيعة وتأثير واسع على المستويين الإقليمي والدولي، في حديثه لصحيفة Taxi Newspaper وأوضح ماكنمارا:” تلقيت في الآونة الأخيرة، عدداً كبيرًا من الرسائل والمكالمات من سائقي التاكسي، يطلبون مني نقل شكرهم للمستشار تركي آل الشيخ، ، في دلالة تعكس مستوى التقدير الذي يحظى به المستشار في الأوساط الشعبية بالمملكة المتحدة، على خلفية ما يقدمه من إسهامات نوعية في تطوير قطاع الترفيه، وتطوير رياضة الملاكمة عبر تنظيم النزالات الكبرى لها. وبالتزامن مع ذلك، وفي بادرة لاقت تفاعلاً واسعاً، خصّ المستشار سائقي لندن برسالة عبر حسابه في منصة ” إكس” قال فيها:” إخوتي سائقي تاكسي لندن، كونوا مستعدين للربع الرابع من عام 2026 لحدث كبير. ستكونون أولويتي لتكونوا ضيوفي للحضور. رتّبوا جدول إجازاتكم لذلك اليوم ودعوا الناس يمشون… فالمشي مفيد لصحتهم.” يُذكر أن العاصمة البريطانية لندن شهدت خلال الفترة الماضية عددًا من النزالات البارزة المرتبطة بموسم الرياض، وبدعم من الهيئة العامة للترفيه ((GEA، التي حضرها المستشار، من بينها نزال أنتوني جوشوا أمام دانيال دوبوا على ملعب ويمبلي، إلى جانب مواجهة كريس يوبانك جونيور وكونور بن، التي استقطبت حضورًا جماهيريًا تجاوز 70 ألف متفرج. يأتي ذلك في سياق الحضور المتنامي لموسم الرياض دوليًا، حيث نجح في تقديم نموذج يجمع بين الترفيه والرياضة واستقطاب فعاليات عالمية كبرى، بما يعزز مكانة المملكة في هذا القطاع. كما يبرز دور معالي المستشار في صناعة الملاكمة عالميًا، الذي يُعدّ من أبرز الشخصيات تأثيرًا، وتُوّج بحصوله على لقب Promoter of the Year لعام 2025 من مجلةBoxing News ، تأكيدًا على تأثيره المتصاعد. ويؤكد هذا التقدير الحضور المتنامي للمملكة في صناعة الترفيه والرياضة عالميًا، من خلال استقطاب وتنظيم أبرز الفعاليات الدولية، بما يعكس مكانتها المتقدمة وتأثيرها المتصاعد على مختلف الأصعدة.