الواصل: أمن الملاحة في مضيق هرمز أولوية جماعية

أكدت السعودية أن أمن الملاحة في مضيق هرمز أولوية جماعية، مشددة على ضرورة الحفاظ على أمن ممرات الطاقة والغذاء والدواء، لافتة إلى أن العالم يشهد نزاعاً غير مسبوق بمضيق هرمز المهم للعالم بأسره.

وقال الدكتور عبد العزيز الواصل، المندوب السعودي الدائم في مجلس الأمن، في كلمة أمام المجلس صباح الثلاثاء، إن “التطورات المتسارعة في منطقة الخليج العربي تشهد حالة غير مسبوقة من النزاع حول مضيق هرمز الذي يعد شرياناً حيوياً ليس لدول المنطقة بل للاقتصاد العالمي.

وأبدى الواصل أسف بلاده لجهة عدم تمكن مجلس الأمن من تمرير القرار الخاص بمضيق هرمز، مشيراً إلى أن تهديد حرية الملاحة يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، حاثاً إيران في الوقت ذاته على ضرورة تنفيذ التزاماتها الدولية.

وجدد إدانة بلاده إزاء أي أعمال أو تهديدات من قبل إيران تهدف إلى عرقلة الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، أو تهديد الأمن البحري في باب المندب والتأكيد على أن المساس بحرية الملاحة يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين مشدداً على ضرورة إبقاء المضيق مفتوحاً للملاحة وفقاً لقانون الأمم المتحدة لقانون البحار.

في الإطار ذاته، أعرب عبد العزيز الواصل، مندوب السعودية الدائم في مجلس الأمن عن دعم المملكة للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى وقف الحرب وخفض التصعيد، مثمنة مساعي الوساطة التي تبذلها الدول الصديقة والشقيقة، بجانب المبادرات الأممية في سبيل التوصل إلى حل سلمي ينهي الأزمة ويجنب المنطقة والعالم مزيداً من التوتر، و عدم الاستقرار.

وتؤكد السعودية دعمها الكامل لجهود الوساطة التي تقوم بها جمهورية باكستان للتوصل إلى اتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار ويعالج جميع القضايا التي تسببت في زعزعة الامن والاستقرار على مدى عقود، وأشار الواصل، مندوب السعودية في مجلس الأمن الدولي، إلى أن “الحوار والدبلوماسية يظلان هما الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين”.

وفي هذا الصدد، شدد المسؤول السعودي على ضرورة تنفيذ إيران لالتزاماتها الدولية والامتثال لما ورد في قرار مجلس الأمن 2817 الذي أدان الهجمات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة ودعا إلى حماية الملاحة الدولية، وضمان أمن الممرات المائية.