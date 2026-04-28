الرئيس الموريتاني يُغادر المدينة المنورة

البلاد (المدينة المنورة)
غادر فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المدينة المنورة اليوم، عقب زيارته المسجد النبوي الشريف، حيث أدّى الصلاة فيه، وتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبيه- رضوان الله عليهما.
وكان في وداع فخامته لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وأمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، ومدير شرطة المنطقة اللواء يوسف عبدالله الزهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله برّي، وعددٌ من المسؤولين.