الرياضة

الخليج يتغلب على النجمة بثلاثية

صحيفة البلاد      12 / ذو القعدة / 1447 هـ      28 أبريل 2026

البلاد (جدة)

حصد فريق الخليج ثلاث نقاط مهمة، بعدما تغلب على نظيره النجمة بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري روشن.

دخل الخليج المباراة بقوة، حيث افتتح التسجيل مبكرًا عند الدقيقة السابعة عن طريق جوشوا كينج.

وأدرك النجمة التعادل في الدقيقة 16، مستفيدًا من هدف عكسي سجله أنتوني موريس لاعب الخليج بالخطأ في مرماه.

في الشوط الثاني، عاد الخليج لفرض سيطرته، ونجح جوشوا كينج في تسجيل هدفه الشخصي الثاني عند الدقيقة 52، ثم عزز الخليج تقدمه بالهدف الثالث في الدقيقة 59 عبر باولو فيرنانديز لاعب النجمة هدفًا بالخطأ في مرماه.
بهذا الفوز، رفع الخليج رصيده إلى 34 نقطة، ليتقدم إلى المركز العاشر، بينما تجمد رصيد النجمة عند 11 نقطة في المركز الأخير.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *