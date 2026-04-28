الخليج يتغلب على النجمة بثلاثية

البلاد (جدة)
حصد فريق الخليج ثلاث نقاط مهمة، بعدما تغلب على نظيره النجمة بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري روشن.
دخل الخليج المباراة بقوة، حيث افتتح التسجيل مبكرًا عند الدقيقة السابعة عن طريق جوشوا كينج.
وأدرك النجمة التعادل في الدقيقة 16، مستفيدًا من هدف عكسي سجله أنتوني موريس لاعب الخليج بالخطأ في مرماه.
في الشوط الثاني، عاد الخليج لفرض سيطرته، ونجح جوشوا كينج في تسجيل هدفه الشخصي الثاني عند الدقيقة 52، ثم عزز الخليج تقدمه بالهدف الثالث في الدقيقة 59 عبر باولو فيرنانديز لاعب النجمة هدفًا بالخطأ في مرماه.
بهذا الفوز، رفع الخليج رصيده إلى 34 نقطة، ليتقدم إلى المركز العاشر، بينما تجمد رصيد النجمة عند 11 نقطة في المركز الأخير.
كينج يسجل الهدف الأول للخليج في الدقيقة 8#الخليج 1 × 0 #النجمةpic.twitter.com/OueqAxsB7V#صحيفة_البلاد | #نادي_الخليج | #نادي_النجمة | #الخليج_النجمة@SPL | @mosgovsa | @Khaleejclub | @alnajmahfc
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) April 28, 2026
لازارو يسجل هدف التعادل للنجمة في الدقيقة 16#الخليج 1 × 1 #النجمةpic.twitter.com/xKJqPYKgyO#صحيفة_البلاد | #نادي_الخليج | #نادي_النجمة | #الخليج_النجمة@SPL | @mosgovsa | @Khaleejclub | @alnajmahfc
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) April 28, 2026
كينج يسجل الهدف الثاني للخليج في الدقيقة 52#الخليج 2 × 1 #النجمةpic.twitter.com/HsxPRE8nGm#صحيفة_البلاد | #نادي_الخليج | #نادي_النجمة | #الخليج_النجمة@SPL | @mosgovsa | @Khaleejclub | @alnajmahfc
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) April 28, 2026
فيرنانديز يسجل الهدف الثالث للخليج في الدقيقة 58#الخليج 3 × 1 #النجمةpic.twitter.com/ivJPRnw4f3#صحيفة_البلاد | #نادي_الخليج | #نادي_النجمة | #الخليج_النجمة@SPL | @mosgovsa | @Khaleejclub | @alnajmahfc
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) April 28, 2026