الخليج بطلًا لكأس الاتحاد السعودي لكرة اليد في نسخته الـ48

توِّج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد حسن بن نصر هلال، فريق الخليج بلقب النسخة الـ48 من كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للموسم الرياضي 2025–2026م، عقب فوزه في المواجهة الختامية على نظيره النور بنتيجة (33–25)، التي أُقيمت أمس على صالة وزارة الرياضة بالدمام وسط حضور جماهيري كبير.
فرض الخليج أفضليته منذ البداية، حيث أنهى الشوط الأول متفوقًا بنتيجة (16–11)، ليحسم المواجهة ويظفر باللقب، مضيفًا إنجازًا جديدًا إلى سجله الذهبي في البطولة.
ويُعد هذا اللقب الخامس على التوالي لفريق الخليج في البطولة، والحادي عشر في سجله التاريخي للبطولة.
وعقب نهاية اللقاء، جرى تتويج فريق النور بالميداليات الفضية، حيث قام بتسليمها عضوا مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد نور الزاير، وفريد الصالح.
فيما توّج عضو لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة اليد أحمد الحارثي فريق الزلفي بالميداليات البرونزية، عقب نجاحه في تجاوزه نظيره الوحدة بنتيجة (30–24)، في مواجهة تحديد المركز الثالث، والتي أُقيمت على صالة النادي الأهلي بجدة.
