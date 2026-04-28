الحزم يفرض التعادل على مضيفه نيوم

صحيفة البلاد 12 / ذو القعدة / 1447 هـ      28 أبريل 2026

البلاد (جدة)

فرض فريق الحزم التعادل 1/1 على مضيفه فريق نيوم في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري روشن.

سجل لنيوم سعيد بن رحمة مبكرًا في شباك الحزم عند الدقيقة السابعة، بعدما حصل على الكرة خلف الدفاع لينفرد بعدها بالحارس، قبل أن يسكن الكرة داخل المرمى، وكاد أن يسجل اللاعب عمر السومة هدف التعادل لفريق الحزم في الدقيقة 35، لكن كرته اصطدمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 43، انفرد لاكازيت بحارس مرمى الحزم إبراهيم زايد ، لكن الأخير تألق ونجح في التصدي للكرة بنجاح.

أهدر الفرنسي ألكسندر لاكازيت الهدف الثاني لفريق نيوم، بعدما أهدر ركلة جزاء كانت احتسبت لفريقه، عند الدقيقة 45+3.

وتمكن اللاعب عبدالله الشنقيطي من تسجيل هدف التعادل لفريق الحزم في الدقيقة 58.

بتلك النتيجة، رفع نيوم رصيده إلى 40 نقطة بالمركز الثامن في جدول الترتيب. بينما وصل الحزم للنقطة 28 بالمركز التاسع.

