التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة الشباب والفتح

البلاد (جدة)

خيم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على مواجهة فريقي الشباب والفتح، التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

تقدم الفتح بهدف خلال الشوط الأول، بعدما حصل على ركلة جزاء نفذها بنجاح سفيان بن دبكة في الدقيقة 36، مانحًا فريقه الأفضلية قبل نهاية النصف الأول من اللقاء.

وفي الشوط الثاني، كثف الشباب محاولاته للعودة إلى المباراة، حتى أدرك التعادل في الدقيقة 74 بعد هدف عكسي سجله لاعب الفتح مروان سعدان بالخطأ في مرماه.

وشهدت الدقائق المتبقية محاولات من الجانبين لخطف هدف الانتصار، إلا أن النتيجة بقيت على حالها حتى صافرة النهاية، ليكتفي كل فريق بنقطة واحدة.

بهذه النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 32 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما وصل الفتح إلى النقطة ذاتها في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.