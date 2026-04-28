الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيساً.. اتحاد الرياضة للجميع يعيد تشكيل مستقبله بمجلس إدارة جديد

محمد الجليحي (الرياض)

في خطوة استراتيجية تمثّل نقلة نوعية في مسار تطور الرياضة المجتمعية، أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع عن تشكيل مجلس إدارته الجديد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، سعياً لتعزيز الجهود التي تهدف إلى رفع معدّلات ممارسة النشاط البدني، وتأكيد مكانة المملكة كمرجعية عالمية في الرياضة المجتمعية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 وبرنامج جودة الحياة.



ويضم التشكيل الجديد لمجلس الإدارة نخبة من القيادات الوطنية، تجمع بين الخبرات الدبلوماسية والتنفيذية والاستثمارية، بما يدعم توجهات الاتحاد نحو توسيع أثره محلياً وتعزيز حضوره دولياً، حيث ضم المجلس كلاً من صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي الأستاذ بدر بن محمد العساكر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد وعضو مجلس إدارة مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك”، وسعادة الدكتور غازي بن فيصل بن زقر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان، وسعادة الأستاذ فراس بن عبد الله القاسم مستشار في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك”.



كما انضم للمجلس في تشكيله الجديد كل من صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود مستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والسيد ريتشارد أتياس المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لشركة ريتشارد أتياس وشركاه؛ ورئيس اللجنة التنفيذية لمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار، وسعادة الأستاذ خالد بن عبد الله البكر الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة، وسعادة الأستاذ حماد بن خالد البلوي رئيس قطاع الاستراتيجية والتخطيط في الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034.



وبهذه المناسبة، أكّد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، أن المرحلة المقبلة تمثّل نقطة تحول في مسيرة الاتحاد، قائلاً:”ننتقل اليوم من مرحلة البناء إلى مرحلة التوسع والتأثير؛ حيث يشكل هذا المجلس منصة قيادية لدفع الرياضة المجتمعية إلى آفاق جديدة، وتعزيز حضور المملكة عالمياً كنموذج متقدم في جعل النشاط البدني أسلوب حياة. ونعمل -من خلال هذا التشكيل- على إطلاق مبادرات نوعية، وتوسيع الشراكات، ورفع جودة البرامج بما يحقق أثراً مستداماً على المجتمع”.

من جانبها، أوضحت المدير التنفيذي للاتحاد الأستاذة شيماء بنت صالح الحصيني، أن تنوع الخبرات داخل مجلس الإدارة سيمكّن الاتحاد من تسريع تحقيق مستهدفاته، مشيرة إلى أن المرحلة القادمة ستشهد نقلة نوعية في البرامج والمبادرات، وأضافت: “يعزز المجلس الجديد -وما يمثله من تنوع في الخبرات- من قدرتنا على التحرك بمرونة أكبر نحو بناء منظومة رياضة مجتمعية متكاملة، ترتكز على الابتكار والشراكات الدولية، وتستهدف الوصول إلى جميع فئات المجتمع. مع توسيع نطاق التأثير، وتحويل الرياضة من نشاط إلى نمط حياة يومي مستدام”.



ويمتاز التشكيل الجديد للمجلس بتنوُّع خبرات أعضائه في مجالات السياحة، وتنظيم الفعاليات الدولية، والبرامج الوطنية، والاستراتيجية، بما يعزز قدرة الاتحاد على تطوير نموذج متكامل للرياضة المجتمعية، وربطها بقطاعات الاقتصاد وجودة الحياة، ورفع جاهزية المملكة لاستضافة كبرى الفعاليات العالمية في هذا المجال.