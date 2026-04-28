متابعات أمين جمعية تاكسي لندن يطالب باختيار تركي آل الشيخ لمنصب عمدة لندن

البلاد (الرياض) طالب ستيف ماكنمارا، الأمين العام لجمعية سائقي التاكسي المرخصين في لندن(LTDA) ، باختيار المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه(GEA) ، لمنصب عمدة مدينة لندن، وذلك في تصريح له عبر صحيفة Taxi Newspaper . وأوضح ماكنمارا أن هذا المقترح، يأتي بالتزامن مع تلقيه عددًا من المطالبات المماثلة من سائقي التاكسي المسجلين في الجمعية، في دلالة تعكس مستوى التقدير الذي يحظى به المستشار في الأوساط الشعبية بالمملكة المتحدة، كما أشار إلى أن هذه المقترحات جاءت على خلفية ما يقدمه آل الشيخ من إسهامات نوعية في تطوير قطاع الترفيه، وتطوير الملاكمة عبر تنظيم النزالات الكبرى، مشيدًا بتأثيره الكبير في هذا المجال. يُذكر أن العاصمة البريطانية لندن شهدت خلال الفترة الماضية عددًا من النزالات البارزة المرتبطة بموسم الرياض، وبدعم من الهيئة العامة للترفيه ((GEA، والتي حضرها المستشار، من بينها نزال أنتوني جوشوا أمام دانيال دوبوا على ملعب ويمبلي، إلى جانب مواجهة كريس يوبانك جونيور وكونور بن، التي استقطبت حضورًا جماهيريًا تجاوز 70 ألف متفرج. يأتي ذلك في سياق الحضور المتنامي لموسم الرياض دوليًا، حيث نجح في تقديم نموذج يجمع بين الترفيه والرياضة، واستقطاب فعاليات عالمية كبرى، بما يعزز مكانة المملكة في هذا القطاع. كما يبرز دور المستشار في صناعة الملاكمة عالميًا، الذي يُعدّ من أبرز الشخصيات تأثيرًا، وتُوّج بحصوله على لقب Promoter of the Year لعام 2025 من مجلة Boxing News ، تأكيدًا على تأثيره المتصاعد. ويؤكد هذا التقدير الحضور المتنامي للمملكة في صناعة الترفيه والرياضة عالميًا، من خلال استقطاب وتنظيم أبرز الفعاليات الدولية، بما يعكس مكانتها المتقدمة، وتأثيرها المتصاعد على مختلف الأصعدة.