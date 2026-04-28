أمير سعود بن جلوي يشهد تخريج 11 ألف متدرب ومتدربة من منشآت التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة

شهد صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، حفل تخريج 11 ألف متدرب ومتدربة من منشآت التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة للعام 1447هـ، بحضور نائب المحافظ للخدمات المساندة الدكتور بدر بن سليمان الأحمد وعدد من المسؤولين والقيادات التدريبية، وشركاء النجاح من الجهات الحكومية والخاصة.
وتضمن الحفل عرضًا مرئيًا استعرض خلاله جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومنجزاتها في تأهيل الكوادر الوطنية، ودورها في دعم التنمية المستدامة.
واستعرض أبرز الإحصائيات والأرقام التي تعكس حجم المخرجات التدريبية وجودة البرامج المقدمة في المنطقة، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.
بعد ذلك أُلقيت كلمة الخريجين عبّروا فيها عن مشاعر الفخر والامتنان، مؤكدين جاهزيتهم للإسهام في بناء الوطن وخدمة مسيرته التنموية.
بدوره، أكد المدير العام لإدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة المهندس حسين بن علي البحيري، في كلمة له خلال الحفل، أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز دور التدريب التقني والمهني في تمكين الكفاءات الوطنية ورفع جاهزيتها لسوق العمل، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفي الختام كرّم سمو محافظ جدة المتدربين والمتدربات المتفوقين.