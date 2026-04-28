أمير الشرقية يرعى حفل انطلاق “معرض التوظيف 2026” في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، صباح اليوم الثلاثاء، حفل انطلاق معرض التوظيف 2026 الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 70 شركة ومؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أهمية المبادرات التي تسهم في تأهيل الكفاءات الوطنية، وتهيئة فرص العمل أمام الشباب والشابات، وربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، مشيرًا سموه إلى أن الاستثمار في الإنسان يعد أساسًا في مسيرة التنمية، وعنصرًا مهمًا في دعم مسارات التطوير وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا.

واطّلع سموه، خلال جولته في المعرض، على أجنحة الجهات المشاركة التي تضم عددًا من أبرز الشركات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن السقاف، أن المعرض يُعد فرصة مميزة لطلبة الجامعة وخريجيها للتعرّف على الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة، إضافة إلى الحضور من خارج الجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على تأهيل طلبتها ليصنعوا الفرص الوظيفية وليس فقط يبحثوا عنها، وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل، من خلال تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم القيادية.

وأضاف أن المعرض يهدف كذلك إلى إطلاع الجهات المشاركة بما تشهده الجامعة من تحوّل إستراتيجي، وما حققته من تقدم في التصنيفات العالمية، بوصولها إلى المركز (67)، لتصبح أول جامعة سعودية ضمن قائمة أفضل 100 جامعة في العالم.

وبيّن أن الجامعة تعمل على ترسيخ سبع عادات لدى طلبتها، وتشمل الطموح العالي، والاعتماد على الذات، والإيجابية والإحسان، وخوض التجارب العالمية، والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات، والبحث العلمي، وريادة الأعمال. وانطلاقًا من هذا المبدأ، شارك ما يقارب المئة طالب وطالبة في تنظيم المعرض لهذا العام في سابقة هي الأولى من نوعها.

وفي ختام الحفل، كرّم سمو أمير المنطقة الشرقية الجهات الداعمة للفعالية.

ويصاحب المعرض عدد من الورش والجلسات الإرشادية والمهنية التي تُعنى بتأهيل الطلبة والخريجين وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.