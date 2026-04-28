أمير الشرقية يرعى تخريج 7866 خريجاً وخريجة بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية مساء اليوم الثلاثاء، حفل تخريج 7866 طالباً وطالبة من الدفعة الـ 47 بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للعام الجامعي 1447هـ، بحضور رئيس مجلس الامناء الأستاذ الدكتور نبيل بن محمد العامودي ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فهد بن أحمد الحربي، وذلك في الاستاد الرياضي بالجامعة.

وهنأ سمو أمير المنطقة الشرقية الخريجين وأسرهم ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم القادمة، وأن يكونوا لبنةً في مسيرة البناء والتنمية، وإضافة نوعية تسهم في ترسيخ مكتسبات الوطن وتعزيز منجزاته، مؤكداً سموه أن ما يحظى به قطاع التعليم من عناية مستمرة ودعم من القيادة الرشيدة – أيدها الله – أسهم في إحداث نقلة نوعية ملموسة في مخرجاته على مختلف المستويات، مشيراً إلى أن هذا الاهتمام انعكس إيجاباً على جودة التعليم وكفاءة برامجه ومخرجاته، وأثمر عن إعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على المنافسة في سوق العمل، بما يعزز من دورها في دعم مسيرة التنمية.

وألقى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فهد بن أحمد الحربي كلمةً أكد خلالها أن الجامعة مضت وفيةً لرؤيتِها نحوَ جامعةٍ سبَّاقةٍ في صناعةِ المستقبلِ فحقَّقت حضورًا متقدِّمًا عالميًا وتقدُّمًا عربيًّا، وبرزت عدد من تخصُّصاتُها في خارطةِ التميُّزِ الأكاديميِّ عالميًّا إذ جاءت في المرتبةِ 491 عالميًّا في تصنيفِ QS العالمي وفي المرتبةِ 559 عالميًّا في تصنيفِ تايمز للتعليمِ العالي كما حقَّقت المركزَ 115 عالميًّا والثانيَ محليًّا في تصنيفِ Green Metric للاستدامة وحضورًا ضمن أفضلِ 300 جامعةٍ عالميًّا في تصنيفِ تايمز للتأثير مع تميُّزٍ عالميٍّ بارزٍ بحلولِها في المرتبةِ 11 عالميًّا في الهدفِ الثالثِ (الصحة الجيدة والرفاه) والمرتبةِ 93 عالميًّا في الهدفِ السادسِ (المياه النظيفة والنظافة الصحية).

وأوضح أنه بلغ إجمالي عدد الخريجين لهذا العام 7866 خريجاً وخريجة ، في مختلف التخصصات ما يعكس مخرجات تعليمية نوعية تسهم في دعم سوق العمل بكفاءات وطنية مؤهلة.

وأضاف الحربي وامتدادًا لهذا التميُّزِ، شهدت منظومةُ البرامجِ الأكاديميةِ توسعًا نوعيًّا في الاعتماداتِ، حيث حصل 33 برنامجَ بكالوريوس على الاعتمادِ الوطنيِّ بنسبةِ 57%، و12 برنامجًا على الاعتمادِ الدوليِّ بنسبةِ 21% من إجمالي البرامجِ المؤهلةِ للاعتمادِ، كما نالت 5 برامجَ دراساتٍ عليا – من بينها برنامجُ دكتوراه – الاعتمادَ الوطنيَّ بنسبةِ 12%، و6 برامجَ – منها خمسُ زمالاتٍ طبيةٍ – على الاعتمادِ الدوليِّ بنسبةِ 14% من إجمالي البرامجِ المؤهلةِ، بما يعزِّزُ موثوقيةَ البرامجِ ويرسِّخُ مكانةَ الجامعةِ كمؤسسةٍ تعليميةٍ بمعاييرَ عالميةٍ.