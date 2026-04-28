أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعد بن محمد بن سعود بن عبدالرحمن آل سعود

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعد بن محمد بن سعود بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.
وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الأمير محمد بن سعد بن محمد بن سعود بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير المعتصم بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير يوسف بن مساعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن بندر بن فيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن محمد بن سعود بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد بن محمد بن سعود بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير محمد بن خالد بن سعد بن محمد بن سعود بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير سعود بن فيصل بن محمد بن سعد بن محمد بن سعود بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير سلطان بن فيصل بن محمد بن سعد بن محمد بن سعود بن عبدالرحمن.
كما أدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب الفضيلة والمعالي والمسؤولين وجمع من المواطنين.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م