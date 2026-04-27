وسط توقعات بمرحلة تهدئة.. ترمب: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الحرب المرتبطة بإيران تقترب من نهايتها “قريباً جداً”، معرباً عن تفاؤله بمرحلة قادمة، وصفها بأنها ستشهد حسمًا إيجابياً للأحداث الجارية.

وقال ترمب، في تصريحات أدلى بها لقناة “فوكس نيوز”: إن الولايات المتحدة “ستنتصر” في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن الأطراف التي يتم التعامل معها بشأن الملف الإيراني تختلف في مستوى العقلانية، حيث وصف بعضها بأنها “عقلانية للغاية”، بينما أشار إلى أن أطرافاً أخرى لا تتسم بالمستوى ذاته من المنطق.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه يأمل في أن “يتحلى الإيرانيون بالذكاء” في التعامل مع التطورات الحالية، في إشارة إلى إمكانية التوصل إلى حلول أو تفاهمات تُنهي حالة التصعيد.

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالملف الإيراني، وسط تحركات دبلوماسية وعسكرية متواصلة تهدف إلى احتواء التصعيد في المنطقة.

وفي سياق متصل، لم يقدم ترامب تفاصيل إضافية حول طبيعة التسوية أو توقيتها، مكتفياً بالتأكيد على أن الحرب “ستنتهي قريباً جداً”، وهو ما يعكس، بحسب مراقبين، مؤشرات على رغبة في الدفع نحو مرحلة تهدئة أو إعادة ترتيب للمشهد السياسي والأمني المتعلق بإيران.

وتتزامن هذه التصريحات مع استمرار الجهود الدولية والإقليمية لمحاولة خفض التوتر، وسط ترقب لما قد تحمله الفترة المقبلة من تطورات على صعيد العلاقات الأمريكية– الإيرانية ومسار الصراع القائم بين الطرفين.