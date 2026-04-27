وسط استمرار خروقات الهدنة.. مقتل 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة

البلاد (غزة)

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بمقتل أربعة فلسطينيين على الأقل، أمس (الأحد)، جراء هجمات إسرائيلية متفرقة شملت غارات جوية وقصفاً مدفعياً وإطلاق نار، في ظل استمرار التوتر رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ أكتوبر 2025.

وذكرت المصادر أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة قرب بلدة المغراقة وسط القطاع، ما أدى إلى مقتل شخص، فيما أسفر قصف وإطلاق نار قرب مدينة غزة عن مقتل شخصين آخرين. وفي حادث منفصل، قُتلت امرأة تبلغ من العمر 40 عاماً بعد إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليها في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يحقق في الحوادث المبلغ عنها، مؤكداً في الوقت نفسه تنفيذ عمليات ضد ما وصفه بعناصر تابعة لحركة حماس خلال الأيام الأخيرة.

وتأتي هذه التطورات رغم سريان وقف إطلاق النار منذ أكتوبر 2025، حيث تتواصل، بحسب تقارير طبية، هجمات متفرقة شبه يومية في القطاع، في وقت تتبادل فيه إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك الاتفاق.

وتشير بيانات طبية فلسطينية إلى مقتل مئات الأشخاص منذ بدء الهدنة، في حين تؤكد إسرائيل مقتل عدد من جنودها خلال الفترة نفسها، ما يعكس هشاشة التفاهم القائم بين الجانبين.

وبحسب سلطات الصحة في غزة، فقد أسفرت الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023 عن مقتل أكثر من 72 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، في حين تشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى مقتل نحو 1200 شخص في الهجمات التي اندلعت بداية الحرب.

ويأتي استمرار العنف في ظل أوضاع إنسانية متدهورة داخل القطاع، مع تزايد الضغوط الدولية لاحتواء التصعيد وتثبيت وقف إطلاق النار، وسط مخاوف من انهيار كامل للاتفاق الحالي.