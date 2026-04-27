المحليات

وزير الخارجية يبحث مستجدات المنطقة مع نظرائه من عدة دول

صحيفة البلاد      11 / ذو القعدة / 1447 هـ      27 أبريل 2026

البلاد (الرياض)
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.
وجرى خلال الاتصال بحث مجريات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهدئة التوترات في المنطقة.
كما تلقى وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
وجرى خلال الاتصال بحث الأوضاع الراهنة في المنطقة واستمرار التنسيق الثنائي بهذا الشأن.
وتلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية أفغانستان أمير خان متقي.
وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وكذلك وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة.
وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وجهود البلدين في إحلال الأمن والاستقرار.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

