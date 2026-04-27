وزير الحج والعمرة يتفقد استعدادات منفذ جديدة عرعر لاستقبال ضيوف الرحمن

تفقد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة خلال زيارته منفذ جديدة عرعر التابع لمحافظة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، الاستعدادات الجارية لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج لعام 1447هـ.
وأعرب عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، على ما يوليه من متابعة واهتمام بتعزيز جاهزية المنافذ في المنطقة، لاستقبال ضيوف الرحمن، مشيدًا بتكامل جهود جميع الجهات الحكومية لتقديم خدمات تسهم في تسهيل إجراءات القدوم وتعزيز جودة الاستقبال.
واطّلع خلال الزيارة على رحلة الحاج عبر المنفذ، بدءًا من إجراءات الدخول، مرورًا بخدمات الاستقبال والتوجيه، وصولًا إلى تنظيم حركة الانتقال، بما يضمن انسيابية الإجراءات وسرعة إنجازها، ويعكس مستوى العناية بضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم.
وأكد الربيعة أن استعدادات استقبال الحجاج في منفذ جديدة عرعر تأتي ضمن منظومة متكاملة تُعنى بتيسير رحلة الحاج منذ الوصول، من خلال التكامل بين الجهات المعنية، وتوظيف الحلول التقنية، ورفع كفاءة الأداء الميداني، بما يمكّن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.
تأتي هذه الجولة ضمن الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة الاستعدادات في المنافذ لاستقبال ضيوف الرحمن، في ظل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- وبما يواكب مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن المنبثق من رؤية المملكة 2030، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج وإثراء رحلتهم الإيمانية.
