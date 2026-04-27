المحليات

وزارة الحج تسلم بطاقة نسك لضيوف الرحمن

صحيفة البلاد      11 / ذو القعدة / 1447 هـ      27 أبريل 2026

البلاد( جدة)
أكدت وزارة الحج والعمرة تسليم “بطاقة نسك” لضيوف الرحمن في بلدانهم قبل قدومهم إلى المملكة لأداء مناسك حج عام 1447هـ، وذلك ضمن جهودها المؤسسية؛ لتحقيق الجاهزية المبكرة. وأوضحت الوزارة أن تسليم البطاقة في بلد الحاج؛ يهدف بشكل رئيسي إلى تيسير كافة إجراءات الوصول والتنقل، منذ اللحظات الأولى، ما يضمن بدء الرحلة الإيمانية باطمئنان وسكينة تامة. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن منظومة الخدمات المتكاملة؛ لتسهيل تجربة ضيوف الرحمن، مع توفير هوية رسمية ترتبط بالأنظمة التقنية؛ لضمان انسيابية رحلة الحج وأداء المناسك بكل يسر وكفاءة.

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *