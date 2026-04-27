وزارة الحج تسلم بطاقة نسك لضيوف الرحمن

البلاد( جدة)

أكدت وزارة الحج والعمرة تسليم “بطاقة نسك” لضيوف الرحمن في بلدانهم قبل قدومهم إلى المملكة لأداء مناسك حج عام 1447هـ، وذلك ضمن جهودها المؤسسية؛ لتحقيق الجاهزية المبكرة. وأوضحت الوزارة أن تسليم البطاقة في بلد الحاج؛ يهدف بشكل رئيسي إلى تيسير كافة إجراءات الوصول والتنقل، منذ اللحظات الأولى، ما يضمن بدء الرحلة الإيمانية باطمئنان وسكينة تامة. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن منظومة الخدمات المتكاملة؛ لتسهيل تجربة ضيوف الرحمن، مع توفير هوية رسمية ترتبط بالأنظمة التقنية؛ لضمان انسيابية رحلة الحج وأداء المناسك بكل يسر وكفاءة.