نائب أمير مكة يطلع على الدراسات المرتبطة بالحج والعمرة

البلاد (جدة)

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي آل مذهب، يرافقه عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور خالد الغامدي.

واطّلع سموّه خلال اللقاء على أبرز الدراسات والأعمال البحثية والاستشارية، التي نفذها المعهد خلال موسم رمضان، والدراسات التي ينفذها في موسم الحج، الهادفة إلى دعم منظومة خدمة ضيوف الرحمن، ورفع كفاءة التخطيط والتشغيل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار.

واستمع سموّه إلى عرض عن جهود المعهد في دراسة التحديات الميدانية، وتحليل الفرضيات التشغيلية للجهات المشاركة في منظومة الحج والعمرة، وتقديم التوصيات العلمية والحلول التطبيقية الداعمة لصنّاع القرار، بما يسهم في تعزيز الجاهزية ورفع مستوى التكامل بين الجهات ذات العلاقة.