نائب أمير المدينة المنورة يستقبل لاعب أخضر الكاراتيه إبراهيم العمري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، في مكتبه، لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه إبراهيم بن محمد العمري، وذلك بمناسبة تحقيقه عددًا من الإنجازات المحلية والدولية، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة حاتم أبو سلامة.
وهنّأ سموّه اللاعب على ما حققه من منجزات مشرّفة، متمنيًا له دوام التوفيق ومواصلة تحقيق النجاحات التي ترفع اسم الوطن في المحافل الدولية، واستمع سموّه إلى أبرز مشاركات اللاعب وإنجازاته في البطولات الخارجية.
من جانبه، عبّر العمري عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة، مشيرًا إلى أن توجيهات سموّه تمثل حافزًا كبيرًا لمواصلة العطاء وتحقيق المزيد من الإنجازات.
