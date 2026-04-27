 مُحافظ جدة يشهد حفل تخريج الدفعة الـ 11 من طلاب وطالبات جامعة جدة

البلاد (جدة)
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ونيابةً عنه، شهد صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مُحافظ جدة مساء الأحد، حفل تخريج الدفعة الحادية عشرة من طلاب وطالبات جامعة جدة للعام الجامعي 1446-1447هـ، البالغ عددهم 8227 خريجًا وخريجة من مختلف التخصصات والدرجات العلمية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبيد آل مظف، وعدد من القيادات الأكاديمية وعمداء الكليات، وأولياء أمور الخريجين والخريجات، وذلك بمركز المؤتمرات بالجامعة.
بدأ الحفل بمسيرة للخريجين جرى خلالها منحهم الدرجات العلمية، وأداء القسم لخريجي الكليات الصحية، عقبها شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًا عن مسيرة الجامعة وإنجازاتها، مسلطًا الضوء على قصة خريج وما حققته الجامعة من نجاحات محلية ودولية، خاصةً في مجالي اللوجستيات والذكاء الاصطناعي، تزامنًا مع عام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى كلمات ألقاها مجموعة من الطلاب نيابةً عن زملائهم.
وعبّر رئيس الجامعة الدكتور عبيد آل مظف عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة -أيدها الله- ولسمو أمير منطقة مكة المكرمة على دعمه الدائم للجامعة، ولسمو نائبه على رعايته الكريمة للحفل، مقدمًا الشكر لسمو مُحافظ جدة على حضوره وتشريفه للحفل، كما شكر معالي وزير التعليم على دعمه للتعليم، مهنئًا الخريجين وأولياء أمورهم بهذا الإنجاز، مؤكدًا دور الشباب الطموح في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.