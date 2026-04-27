دور ريادي

أكد وكيل وزارة المالية المساعد لسياسات العلاقات الدولية والاستشارات الدكتور تركي أبا العلا، الدور الريادي للمملكة في دعم الجهود الدولية لتعزيز التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى تمويل التنمية للأمم المتحدة.

فرصة استثمارية

طرحت أمانة المنطقة الشرقية أكثر من (700) فرصة استثمارية لعام 2026، تشمل القطاعات التجارية، والصحية، والسياحية، واللوجستية، والصناعية، والخدمية، بما يعكس تنامي البيئة الاستثمارية في المنطقة، وتوفير الفرص الوظيفية.

دعم الرواد

تواصل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فعاليات أسبوع البرامج الإرشادية والاستشارية لتطوير مهارات رواد الأعمال، بمركز دعم المنشآت في جدة، والتي تختتم نهاية ابريل، ضمن مبادرات الهيئة لتعزيز البيئة الريادية في المملكة.