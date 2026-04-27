منتدى الاستثمار الرياضي (SIF 2026) يبرز مؤشرات الأداء والحراك الاستثماري بالأرقام

البلاد (الرياض)
شهد منتدى الاستثمار الرياضي (SIF 2026) الذي أختتم مؤخرًا في الرياض حضورًا تجاوز 5000 زائر، بمشاركة 31 دولة، إلى جانب تغطية إعلامية من أكثر من 20 وسيلة محلية ودولية، محققًا انطباعات عبر مختلف المنصات، في دلالة واضحة على اتساع نطاق الاهتمام الدولي بالقطاع الرياضي والاستثماري في المملكة.
وامتدادًا لهذا الحضور، عكس المنتدى زخمًا معرفيًا من خلال تنظيم أكثر من 30 جلسة حوارية إستراتيجية شارك فيها أكثر من 100 متحدث من القيادات والخبراء، إلى جانب 22 ورشة عمل تخصصية ركزت على الفرص الاستثمارية والنماذج الاقتصادية، بما يعزز فهم السوق ويدعم توجهاته المستقبلية.
وفي السياق ذاته، برزت مؤشرات الطلب الاستثماري من خلال تسجيل 103 طلبات استثمار و144 اهتمامًا استثماريًا، وهو ما يعكس تنامي جاذبية القطاع الرياضي وتزايد ثقة المستثمرين بالفرص المتاحة في المملكة.
وعلى صعيد الابتكار وريادة الأعمال، استقطب “الهاكثون الرياضي 2026” أكثر من 800 مشارك، فيما استضاف SIF Podcast أكثر من 45 ضيفًا من القيادات وصنّاع القرار، في خطوة تسهم في تعزيز المحتوى المتخصص وتوسيع دائرة الحوار حول مستقبل الاستثمار الرياضي.
وفيما يتعلق بالمخرجات، تم الإعلان عن أكثر من 70 اتفاقية وشراكة إستراتيجية بين جهات محلية ودولية، إلى جانب إطلاق مشاريع ومبادرات استثمارية نوعية، من أبرزها إطلاق مدينة الدمام الرياضية باستثمارات تتجاوز مليار ريال، وإطلاق فعاليات رياضية في المنطقة الشرقية بقيمة تتجاوز 15 مليون ريال، إضافة إلى تأسيس صندوق استثماري رياضي بقيمة 700 مليون ريال.
واستكمالًا لهذه المبادرات، وُقِّعَت اتفاقية تستهدف تأهيل 2000 فرصة وظيفية في القطاع الرياضي، بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية وتلبية احتياجات المستثمرين محليًا ودوليًا، وتعزيز كفاءة سوق العمل.
وشملت أعمال المنتدى إطلاق جائزة القيادة والتأثير في الاستثمار الرياضي، إلى جانب تنظيم فعاليات مصاحبة وزيارات ميدانية لعدد من المشاريع التنموية، من أبرزها مشروع المسار الرياضي، للاطلاع على الفرص الاستثمارية المرتبطة بالبنية التحتية الرياضية.
