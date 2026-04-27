الرياضة ضمن موسم الرياض.. إطلاق تذاكر عرض WWE®️ NIGHT OF CHAMPIONS

البلاد (الرياض) أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، اليوم (الاثنين) عن إطلاق تذاكر عرضWWE®️ “Night of Champions”، والتي ستقام في الرياض يوم السبت 27 يونيو 2026 في Kingdom Arena، ضمن فعاليات موسم الرياض، وبالتعاون مع WWE. ويمكن للمهتمين وعشاق المصارعة، من مختلف أنحاء العالم الدخول إلى منصة WEBOOK، لشراء تذاكرهم التي تمنحهم الفرصة لحضور هذا العرض المميز والمنتظر. تأتي هذه الاستضافة بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة السابقة في عام 2025 بالرياض، والتي سجّلت أعلى نسبة مشاهدة داخل الولايات المتحدة لعرض WWE يُقام في المملكة، في تأكيد جديد على مكانة الرياض؛ كوجهة رئيسية لأكبر الأحداث الترفيهية والرياضية عالميًا. ومن المنتظر أن تجمع نسخة هذا العام نخبة من أبرز نجوم WWE في ليلة استثنائية، تُضاف إلى سلسلة الفعاليات العالمية التي تستقطبها المملكة على مدار العام، امتدادًا للزخم الذي يشهده قطاع الترفيه بالمملكة. ومن أن يتم بث العرض مباشرة في الولايات المتحدة عبر تطبيق ESPN ضمن اشتراكESPN Unlimited ، وعلى المستوى الدولي عبر منصةNetflix . يذكر أن السعودية ستستضيف في العام المقبل 2027 عرض WrestleMania 43 بالعاصمة الرياض، في خطوة تاريخية تُعد الأولى من نوعها بإقامة هذا الحدث العالمي خارج الولايات المتحدة وكندا. يأتي ذلك في سياق الحراك الترفيهي المتواصل في المملكة، والذي يشهد على مدار العام استضافة فعاليات عالمية كبرى، امتدادًا لما يرسخه موسم الرياض من حضور دولي واسع وتجارب نوعية.