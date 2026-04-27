المجتمع شقيقة وزير التجارة ماجد القصبي في ذمة الله

((وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ)) بقلوبٍ مؤمنه بقضاء الله وقدره

انتقلت إلى رحمة الله تعالى الغالية منى بنت عبدالله القصبي والدة كل من

الدكتور نايف أحمد ظهران

نوف أحمد ظهران

هيفاء أحمد ظهران

عبدالله أحمد ظهران وأخت كل من

هند عبدالله القصبي

مي عبدالله القصبي

الدكتور ماجد عبدالله القصبي

أسامة عبدالله القصبي نسأل الله أن يغفر لها ويرحمها و يتجاوز عنها ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة. وستقام الصلاة عليها- بإذن الله- غدًا يوم الثلاثاء 11 ذو القعدة 1447 هـ الموافق 28/4/2026 ‏

بعد صلاة الظهر في الحرم المكي، والدفن في مقبرة المعلاة. ويتقبل عزاء الرجال الثلاثاء والأربعاء والخميس بين صلاة المغرب والعشاء. في منزل الشيخ عبدالله القصبي- رحمه الله. فيما يقام عزاء النساء الثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 6:00 مساء حتى 9:00 مساء، في منزل أختها السيدة مي القصبي. ” البلاد”التي آلمها النبأ، تتقدم بخالص التعازي لذوي الفقيدة، سائلة الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها الفردوس الأعلى، ويلهم أهلها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.