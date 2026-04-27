رئيس موريتانيا يصل إلى المدينة المنورة

وصل فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والوفد المرافق، إلى المدينة المنورة اليوم، لزيارة المسجد النبوي، والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه رضي الله عنهما.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وأمين المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي، ومدير شرطة المنطقة اللواء يوسف عبدالله الزهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله برّي، وعدد من المسؤولين.
