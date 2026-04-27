المحليات

رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي

صحيفة البلاد 11 / ذو القعدة / 1447 هـ      27 أبريل 2026

 

البلاد (المدينة المنورة)

زار فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والوفد المرافق له، المسجد النبوي الشريف اليوم، حيث أدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه رضوان الله عليهما.
وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي، مدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله برّي، وعدد من المسؤولين.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *