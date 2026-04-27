الرياضة تركي آل الشيخ: أنتوني جوشوا يواجه الألباني كريستيان برينغا في نزال “The Comeback”يوليو المقبل

البلاد (الرياض) أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، عن عودة الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا إلى الحلبة، وذلك من خلال نزال “The Comeback” المقرر إقامته يوم السبت 25 يوليو 2026 في العاصمة الرياض، على أن يُبث الحدث مباشرة حول العالم عبر منصةDAZN. ويتصدّر النزال الرئيسي البطل الأولمبي السابق وبطل العالم للوزن الثقيل مرتين بشكل موحد، البريطاني أنتوني جوشوا، الذي سيواجه الملاكم الألباني كريستيان برينغا، المعروف بقوته الضاربة وسجله المميز في إنهاء النزالات بالضربة القاضية، وذلك في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الوزن الثقيل. وقال جوشوا: “ليس سرًا أنني أخذت بعض الوقت لإعادة ترتيب أوراقي والاستعداد للعودة إلى الحلبة، واليوم يمثل الخطوة التالية في هذه الرحلة. أنا سعيد بالاتفاق على عقد لعدة نزالات يبدأ في 25 يوليو في المملكة العربية السعودية، وأتطلع للعودة والمنافسة واستكمال ما بدأته. وسأثبت ذلك داخل الحلبة”. ويدخل جوشوا هذا النزال بسجل احترافي يبلغ 28 انتصارًا مقابل 4 هزائم، منها 25 فوزًا بالضربة القاضية، وكان آخر انتصاراته قد تحقق بالضربة القاضية على الأمريكي جيك بول في ديسمبر 2025. وخلال السنوات الثماني الماضية، كان جوشوا أحد أبرز نجوم الوزن الثقيل عالميًا، حيث حقق انتصارات بارزة على الأوكراني فلاديمير كليتشكو، والنيوزيلندي جوزيف باركر، والبلغاري كوبراة بوليف، والمكسيكي-الأمريكي آندي رويز جونيور، ونجح في توحيد عدة ألقاب عالمية في هذه الفئة. كما خاض مواجهات كبرى أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك، والبريطاني دانيال دوبوا، والكاميروني فرانسيس نغانو، وتصدر العديد من النزالات العالمية التي أقيمت في أبرز الملاعب، من بينها ملعب ويمبلي وملعب توتنهام هوتسبير في لندن. في المقابل، يدخل الملاكم الألباني كريستيان برينغا النزال بسجل قوي، حيث حقق 20 انتصارًا جميعها بالضربة القاضية مقابل خسارة واحدة فقط، في مسيرة احترافية انطلقت عام 2016، ويخوض بهذا النزال أكبر اختبار في مسيرته حتى الآن، في أول ظهور له ضمن حدث رئيسي بهذا الحجم على المستوى الدولي. وقال برينغا: “أنتوني جوشوا ملاكم كبير، لكنه ارتكب خطأً فادحًا باختياري كمنافس له. هذا النوع من النزالات يغيّر كل شيء في مسيرتي ومسيرته. أعلم أن فريق جوشوا يضع خططًا كبيرة لما بعد هذا النزال، كما أعلم أنهم يقلّلون من شأني، وهذا يسعدني. سأقلب تلك الخطط وأفاجئ العالم في يوليو المقبل في المملكة العربية السعودية”. ويأتي تنظيم هذا النزال في إطار المكانة المتنامية التي باتت تحتلها العاصمة الرياض كإحدى أبرز الوجهات العالمية لاستضافة كبرى الفعاليات الترفيهية والرياضية، حيث نجحت المملكة في استقطاب وتنظيم العديد من النزالات العالمية البارزة في رياضة الملاكمة، بما يعزز حضورها على خارطة الفعاليات الدولية، كوجهة لتقديم تجارب استثنائية للجمهور من مختلف أنحاء العالم.