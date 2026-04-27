انطلاق “TechHub3” بجامعة الملك عبدالعزيز لتعزيز الابتكار وتمكين الكفاءات الوطنية في التقنية

البلاد (جدة)

انطلقت بجامعة الملك عبدالعزيز فعاليات النسخة الثالثة من الحدث التقني السنوي “TechHub3″، الذي تنظمه كلية الحاسبات وتقنية المعلومات تحت شعار “تمكين المستقبل”، وذلك بمقر الكلية في الميدان الأكاديمي، بحضور نخبة من المختصين والخبراء والطلبة والمهتمين بالشأن التقني، وتستمر الفعالية حتى الـ29 من أبريل الجاري.

تأتي الفعالية برعاية نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية، وبمشاركة واسعة من الجهات الداعمة والشريكة، إلى جانب صندوق الموارد البشرية بصفته شريكًا معرفيًا، والوقف العلمي بصفته شريكًا إستراتيجيًا، ضمن منظومة تكاملية تهدف إلى تعزيز الابتكار وبناء شراكات نوعية بين القطاعين الأكاديمي والمهني.

وأكدت وكيلة كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة سناء عبدالله شرف أن “TechHub3” يمثل منصة نوعية لتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، وربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، مشيرةً إلى أن الفعالية صُممت لتكون بيئة تفاعلية تجمع المعرفة والتطبيق، وتسهم في صقل المهارات التقنية وتعزيز جاهزية الطلبة والخريجين لمتطلبات الاقتصاد الرقمي.

وأضافت أن الكلية تحرص من خلال هذه الفعالية على استعراض أحدث الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وعلوم البيانات، والحوسبة السحابية، إلى جانب دعم المشاريع الطلابية الواعدة، وفتح آفاق التعاون مع الجهات التقنية والاستثمارية، بما يعزز مكانة الجامعة محركًا رئيسيًا للابتكار.

وتتضمن الفعالية برنامجًا ثريًا يشتمل على أكثر من 15 جلسة حوارية، و19 ورشة عمل تطبيقية، و11 لقاءً تخصصيًا، بمشاركة خبراء ومتحدثين في مجالات متعددة، تغطي محاور الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، والتحول الرقمي، وريادة الأعمال التقنية، والمهارات المهنية الرقمية.

وتحتضن الفعالية معرضًا للمشاريع الطلابية، وأركانًا للرعاة والشركاء، إلى جانب لقاءات مهنية وتوجيهية ومسابقات تقنية تفاعلية، من أبرزها مسابقات الأمن السيبراني والبرمجة التنافسية والابتكار البيئي وريادة الأعمال، التي تستهدف استقطاب المواهب الشابة وتحفيزها على تقديم حلول تقنية مبتكرة.

ومن المتوقع أن تسهم مخرجات “TechHub3” في دعم وتمكين المشاريع التقنية الواعدة، وخلق فرص تدريب وتوظيف لخريجي الكلية، إلى جانب بناء شراكات إستراتيجية مستدامة، وتطوير المهارات التطبيقية للمشاركين، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية لمواكبة متطلبات التحول الرقمي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن النسخة السابقة من الفعالية شهدت حضورًا تجاوز 7,500 زائر، وتسجيل أكثر من 26,000 زيارة للموقع الإلكتروني، إلى جانب عرض أكثر من 100 مشروع تقني مبتكر، ما يعكس الأثر المتنامي للفعالية كونها محورًا يجمع التعليم والتقنية وسوق العمل.