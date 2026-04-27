المملكة تشارك في أعمال الدورة الـ 65 للجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية

شاركت المملكة، ممثلة بوفد من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ووكالة الفضاء السعودية، في أعمال الدورة الخامسة والستين (65) للجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، المنعقدة بمقر الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي بمدينة فيينا.
وناقشت الاجتماعات قضايا تنظيمية تهدف إلى معالجة التحديات القانونية المرتبطة بالأنشطة الفضائية، وتركزت المباحثات على صياغة ووضع الأطر القانونية لأنشطة استكشاف واستغلال الموارد الفضائية، وإدارة وتنسيق الحركة المرورية الفضائية، ونوقشت آليات تعزيز استدامة الأنشطة في الفضاء الخارجي على المدى البعيد والحد من الحطام الفضائي.
وقدم وفد المملكة العديد من الإسهامات التي تهدف إلى دعم تطوير أنظمة دولية مرنة تسهم في تمكين بيئة آمنة ومستقرة للابتكار في قطاع الفضاء، وتضمنت المساهمات جهود المملكة في تنظيم وتطوير قطاع الفضاء.
يُذكر أن لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية (COPUOS) أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1958م، ويقع مقرها في مدينة فيينا بالنمسا، وبدأت اللجنة بعضوية 24 دولة، وارتفع عدد أعضائها لاحقًا إلى 110 دول، مما يجعلها من أكبر اللجان التابعة للأمم المتحدة، ويؤدي مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA) مهام الأمانة للجنة.
