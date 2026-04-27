اللقب الثاني.. أبها بطلًا لدوري يلو

حسم فريق أبها رسميًا لقب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين لموسم 2025-2026 بعد فوزه على ضيفه الباطن بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت بينهما الأحد لحساب الجولة الحادية والثلاثين.
وحقق أبها اللقب قبل 3 جولات من النهاية بعدما حافظ على فارق النقاط الـ 11 بينه وبين ملاحقه الدرعية الذي حقق فوزًا قاتلًا على الجبيل بنتيجة 2-1 اليوم لحساب الجولة ذاتها معززًا موقعه في المركز الثاني برصيد 66 نقطة، بينما وصل أبها إلى النقطة رقم 77.
وكان أبها حسم في الجولة الماضية أولى بطاقات الصعود إلى دوري روشن للموسم المقبل 2026-2027، ليعود إلى دوري المحترفين بعد غياب موسمين.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتوج فيها أبها بدوري الدرجة الأولى، حيث كان قد توج بلقب موسم 2018-2019.
اللافت أن الجولة القادمة من دوري يلو ستشهد مباراة القمة؛ حيث يحل أبها البطل ضيفًا على الدرعية الباحث عن حسم مركز الوصافة للصعود إلى دوري المحترفين لأول مرة في تاريخه.