اللقب الثاني.. أبها بطلًا لدوري يلو

حسم فريق أبها رسميًا لقب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين لموسم 2025-2026 بعد فوزه على ضيفه الباطن بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت بينهما الأحد لحساب الجولة الحادية والثلاثين.

وحقق أبها اللقب قبل 3 جولات من النهاية بعدما حافظ على فارق النقاط الـ 11 بينه وبين ملاحقه الدرعية الذي حقق فوزًا قاتلًا على الجبيل بنتيجة 2-1 اليوم لحساب الجولة ذاتها معززًا موقعه في المركز الثاني برصيد 66 نقطة، بينما وصل أبها إلى النقطة رقم 77.