القيادة تهنئ رئيس جنوب أفريقيا بذكرى يوم الحرية لبلاده

11 / ذو القعدة / 1447 هـ 27 أبريل 2026 البلاد (جدة) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، بمناسبة ذكرى يوم الحرية لبلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، بمناسبة ذكرى يوم الحرية لبلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.