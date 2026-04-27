الأولى

القيادة تهنئ رئيس جنوب أفريقيا بذكرى يوم الحرية لبلاده

صحيفة البلاد      11 / ذو القعدة / 1447 هـ      27 أبريل 2026

 

البلاد (جدة)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، بمناسبة ذكرى يوم الحرية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، بمناسبة ذكرى يوم الحرية لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *