“الرئيس التنفيذي” لـ”الغذاء والدواء” يزور منشآت نيوزيلندية متخصصة في إنتاج اللحوم ويطّلع على إجراءات الذبح الحلال

زار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام بن سعد الجضعي، في جوالات ميدانية، منشآت متخصصة في إنتاج وفحص اللحوم في نيوزيلندا، ضمن برنامج نظمته وزارة الصناعات الأولية النيوزيلندية، واطلع على إجراءات الذبح الحلال، والتقنيات الحديثة في الإنتاج، وأساليب التحقق من الامتثال للمعايير الدولية.
وتضمنت الزيارة جولة في إحدى أكبر شركات معالجة اللحوم، استُعرضت خلالها التقنيات المستخدمة في رفع الكفاءة والجودة داخل خطوط الإنتاج، والضوابط المعتمدة لضمان سلامة المنتجات وفق المعايير المعتمدة للحلال.
وتجسد هذه الزيارة سعي “الغذاء والدواء” نحو بناء منظومة رقابية متكاملة تمتد عبر سلاسل الإمداد العالمية؛ بما يدعم موثوقية المنتجات المستوردة ويرسخ ثقة المستهلك، لا سيما في ما يتعلق بمتطلبات “الحلال”، انطلاقًا من إستراتيجيتها القائمة على توسيع الشراكات الدولية وتبادل الخبرات في مجالات سلامة الغذاء، وفق أفضل المعايير العالمية، وكانت الهيئة وقّعت عام 2020 اتفاقية تعاون مع وزارة الصناعات الأولية النيوزيلندية لتعزيز هذا الجانب، خصوصًا في قطاع اللحوم.
تأتي هذه الزيارة على هامش مشاركة وفد الهيئة في أعمال النسخة السابعة من المنتدى الدولي لرؤساء الجهات الرقابية على الغذاء (IHFAF) في أوكلاند، إذ تُعد المملكة من الدول المؤسسة له، وتستضيف أمانته العامة.
وتؤكد هذه الجهود التزام المملكة، في إطار رؤية 2030، بتعزيز جودة الغذاء عالميًا ودعم انسيابية وصول المنتجات إلى الأسواق، وترسيخ مكانتها شريكًا موثوقًا ومؤثرًا في تطوير سلاسل الإمداد الغذائي.
