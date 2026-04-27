الألعاب الآسيوية..أخضر الشاطئية ينافس على البرونزية.. والمصارعة تبدأ مشوارها غدًا

صحيفة البلاد 11 / ذو القعدة / 1447 هـ      27 أبريل 2026
البلاد (جدة)
يخوض فريق السعودية لكرة القدم الشاطئية يوم الأربعاء المقبل مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع ضمن دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة “سانيا 2026″، وذلك بعد أن أنهى مواجهة الدور نصف النهائي أمام المنتخب العُماني بخسارته بنتيجة 5-4.
وقدم أخضر الشاطئية مواجهة قوية في نصف النهائي، قبل أن يحسم المنتخب العُماني بطاقة التأهل للمباراة النهائية، ويواصل فريق السعودية حضوره في منافسات كرة القدم الشاطئية بالمنافسة على الميدالية البرونزية في ختام مشواره بالدورة.
ومن المقرر أن يلتقي أخضر الشاطئية في مباراة تحديد المركز الثالث نظيره الفلسطيني.
وفي منافسات المصارعة الشاطئية، يبدأ فريق السعودية غدًا مشاركته في الدورة، ممثلًا بثلاثة لاعبين، وهم: عبداللطيف البكري في وزن 70 كجم، ومعاذ الراشدي في وزن 80 كجم، وريان محمد في وزن فوق 90 كجم.
وتُقام منافسات المصارعة الشاطئية على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، بمشاركة عدد من المنتخبات الآسيوية.
وعلى هامش الدورة، وقع الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، إلى جانب رئيس اللجنة الأولمبية الفلبينية أبراهام تولينتينو، رسميًا اتفاقية استضافة النسخة السابعة من دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية “سيبو 2028″، وذلك بمدينة سانيا الصينية، بحضور عدد من مسؤولي المجلس الأولمبي الآسيوي والجانب الفلبيني، تأكيدًا لاستمرار مسيرة الألعاب الآسيوية الشاطئية وتعزيز حضورها في القارة الآسيوية.
m.samy

