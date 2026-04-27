أمير الشرقية يرعى حفل تخريج 7866 طالبًا وطالبة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، مساء غد الثلاثاء، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب وطالبات جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للعام الجامعي 1447هـ، وذلك في الاستاد الرياضي بالجامعة، في أجواء احتفالية تعكس فرحة الخريجين والخريجات بثمرة سنوات من الجهد والتحصيل العلمي.

وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فهد بن أحمد الحربي أن هذا الحفل يجسد حصاد مسيرة أكاديمية حافلة بالإنجاز، مشيرًا إلى أن الخريجين والخريجات يمثلون ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية، ونتاج الدعم الكبير والاهتمام المستمر الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع التعليم، موضحاً أنه يبلغ إجمالي عدد الخريجين لهذا العام 7866 طالبًا وطالبة، منهم 1882 طالبًا و5984 طالبة، في مختلف التخصصات، ما يعكس مخرجات تعليمية نوعية تسهم في دعم سوق العمل بكفاءات وطنية مؤهلة، رافعًا الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته الكريمة للحفل، مؤكدًا أن هذه الرعاية تجسد اهتمام سموه ودعمه لمسيرة التعليم وأبنائه وبناته الطلاب والطالبات.

وأضاف الحربي أن الجامعة مستمرة في تطوير برامجها الأكاديمية والبحثية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، مؤكدًا أن الخريجين اليوم يبدأون مرحلة جديدة مليئة بالفرص، متمنيًا لهم التوفيق في خدمة وطنهم والمساهمة في بنائه.