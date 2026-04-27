أمير الشرقية يدشّن النسخة الثانية من مبادرة “خدمتكم فخر واعتزاز” لخدمة ضيوف الرحمن

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه اليوم، النسخة الثانية من مبادرة “خدمتكم فخر واعتزاز” تحت شعار “لبيك ضيوف الرحمن” التي تنظمها جمعية سند للمسؤولية الاجتماعية بمحافظة الأحساء، بالشراكة مع جمعية طويق لصناعة الكوادر البشرية وعددٍ من الجهات ذات العلاقة، لتقديم خدمات متكاملة لضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة عبر منافذ المنطقة الشرقية.
وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن خدمة ضيوف الرحمن شرف عظيم ومسؤولية وطنية تمثل نهجًا راسخًا قامت عليه هذه البلاد منذ تأسيسها، وسخّرت له القيادة الرشيدة والجميع إمكاناتهم وجهودهم لخدمة الحجاج والمعتمرين منذ وصولهم وحتى مغادرتهم، مشيرًا إلى أن ما تقدمه الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية من جهود تكاملية يعكس الصورة المشرفة للمملكة وريادتها في خدمة الإسلام والمسلمين.
وقدّم رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العيد لسمو أمير المنطقة الشرقية عرضًا عن المبادرة، موضحًا فيه أنها تهدف إلى استقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين والمغادرين عبر المنافذ الجوية والبرية في المنطقة الشرقية، وتقديم حزمة من الخدمات اللوجستية والإنسانية والتوعوية، بما يسهم في تيسير رحلتهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، مبينًا أن النسخة الثانية تشهد تطويرًا في آليات التنفيذ وزيادة في عدد الشركاء والمتطوعين.
وأعرب العيد عن الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه المستمر بالمبادرات المجتمعية، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل دافعًا مهمًا لاستمرار تطوير المبادرة وتعزيز أثرها، وتحقيق مستهدفاتها في خدمة ضيوف الرحمن على الوجه الأمثل.