أمير الباحة يستقبل نادي الحجاز بعد تأهل فريق السيدات للدرجة الأولى

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه اليوم، محافظ بلجرشي نايف بن محمد الهزاني، ومدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة بندر الغامدي، ورئيس مجلس إدارة نادي الحجاز عبدالله الدويحي، وأعضاء مجلس الإدارة، وعددًا من لاعبات فريق السيدات، بمناسبة صعودهن إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.
وهنّأ سموه الفريق بمناسبة الصعود، مشيدًا بما تحقق من إنجاز، وبما قدمه الفريق من مستويات متميزة، مؤكدًا أهمية الاستمرار في العمل وتحقيق مزيد من الإنجازات الرياضية التي تخدم المنطقة، متمنيًا لهن دوام التوفيق والنجاح.
من جانبه، ثمّن رئيس نادي الحجاز دعم وتوجيهات سمو أمير المنطقة، واهتمامه بتطور الرياضة في المنطقة.
