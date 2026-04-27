أمانة الشرقية تطلق مبادرة “مجتمع أخضر” دعما للتشجير وجودة الحياة

البلاد (الدمام)

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية مبادرة “مجتمع أخضر” بمشاركة أكثر من 200 متطوع و 16 جهة من مختلف القطاعات، وذلك في الواجهة البحرية بمدينة الدمام، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية ونشر ثقافة التشجير، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وصناعة أثر بيئي مستدام.

وشهدت المبادرة تنفيذ حزمة من الأنشطة البيئية المتنوعة، كان أبرزها زراعة الأشجار في عدد من المواقع المستهدفة، إلى جانب برامج توعوية ركزت على أهمية الغطاء النباتي ودوره في تحسين البيئة الحضرية، وسط تفاعل لافت من المتطوعين والجهات المشاركة، في مشهد يعكس روح التعاون والمسؤولية المجتمعية.

وأكد وكيل الأمين للخدمات، محمود بن حسن الرتوعي، أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لجهود الأمانة المستمرة في دعم مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، وتعزيز الشراكات المجتمعية الفاعلة التي تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية، مشيراً إلى أن التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية يمثل ركيزة أساسية لنجاح مثل هذه المبادرات.

وأوضح أن مبادرة “مجتمع أخضر” تجسد وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة، وتعكس التوجه نحو تبني ممارسات مستدامة تسهم في بناء مستقبل أكثر اخضراراً، مؤكداً أن العمل البيئي لم يعد مسؤولية جهة بعينها، بل هو واجب مشترك يتطلب تكاتف الجميع.

وأضاف أن أمانة المنطقة الشرقية تواصل دعمها لكافة المبادرات التي تعزز الاستدامة البيئية وتدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما يحقق تنمية مستدامة ويرتقي بجودة الحياة في مدن المنطقة.

واختتم الرتوعي تصريحه بالتأكيد على أن مثل هذه المبادرات تسهم في ترسيخ ثقافة التشجير والعمل التطوعي، داعياً أفراد المجتمع إلى مواصلة المشاركة في البرامج البيئية لتحقيق أثر إيجابي ومستدام للأجيال القادمة.