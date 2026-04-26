وزير الرياضة يهنئ القيادة بمناسبة تحقيق الأهلي لقب دوري أبطال آسيا للنخبة

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيَّده الله- ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-؛ بمناسبة تحقيق فريق الأهلي الأول لكرة القدم، لقب دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الحالي 2025 – 2026م، بعد فوزه على فريق ماتشيدا زيلفيا الياباني بهدف دون مقابل في المباراة النهائية، التي أقيمت اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وقال سموه بهذه المناسبة:” بحمد الله وفضله، تواصل رياضة المملكة حضورها المتميز في مختلف الرياضات، ومنها كرة القدم التي تشهد نموًّا وتطورًا متميزًا، في ظل الاهتمام والعناية اللذين تحظى بهما من القيادة الرشيدة- رعاها الله-، وتجسّد ذلك بمواصلة تحقيق الإنجازات للوطن الغالي، من خلال إضافة لقب قاري جديد للأندية السعودية، والذي توّج به النادي الأهلي عن جدارة واستحقاق”.
وتابع سموه: “أهنئ النادي الأهلي إدارة ولاعبين وجماهير؛ بمناسبة تتويجهم المستحق باللقب الآسيوي، بعد أن قدم الفريق مستويات متميزة في البطولة، وأتمنى لباقي فرقنا السعودية التوفيق ومواصلة تسجيل النجاحات الرياضية للمملكة في المستقبل -إن شاء الله”.
