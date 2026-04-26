وزير الخارجية يبحث المستجدات مع  وزيري خارجية قطر والبحرين

البلاد (الرياض) تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة. وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وجهود البلدين في إحلال الأمن والاستقرار. كما تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. وجرى خلال الاتصال بحث الأوضاع الراهنة في المنطقة واستمرار التنسيق الثنائي بهذا الشأن.