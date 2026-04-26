المحليات

منفذ جديدة عرعر يستقبل أولى طلائع ضيوف الرحمن من جمهورية العراق 

صحيفة البلادaccess_time10 / ذو القعدة / 1447 هـ      26 أبريل 2026

 

البلاد (عرعر)

استقبلت الجوازات بمنفذ جديدة عرعر أولى طلائع ضيوف الرحمن من جمهورية العراق القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1447هـ، وأنهت إجراءاتهم بيسر وطمأنينة.

وأكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام، وتسهيل إجراءاتهم بتسخير كافة إمكاناتها من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية (الجوية، والبرية، والبحرية) بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.

m.samy

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

