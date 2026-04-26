مليارا ريال صادرات التمور

البلاد (الرياض)

حقّقت المملكة العربية السعودية نموًّا قياسيًا في قيمة صادرات التمور خلال عام 2025م، بتسجيل ارتفاع بنسبة 14.3% مقارنةً بعام 2024م، و59.5% منذ عام 2021م، حيث بلغت قيمة الصادرات 1.938 مليار ريال.

وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن هذا الإنجاز يأتي نتيجةً للدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع من قِبل القيادة الرشيدة -أيدها الله-، إلى جانب التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتطوير سلاسل الإمداد، وتوسيع حضور التمور السعودية في الأسواق العالمية.