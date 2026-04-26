مقالات الكتاب ملوك آسيا.. و الأهلي سيدها رغم أنف كل الظروف

مساعد السحيمي هنا السعودية” وهنا يُصنع المجد رغماً عن كل الظروف ملوك آسيا.. و الأهلي سيدها رغم أنف كل الظروف.

في ليلةٍ كُتب فيها التاريخ بماءً من ذهب لم يكن النادي الأهلي مجرد فريقٍ يلعب نهائي بطولة؛ بل كان وطناً كاملاً يقاتل في الملعب.

ليلةٌ ظنّ فيها البعض أن الظروف ستكسر الكبرياء؛ فإذا بالكبرياء يعتلي القمة ويُتوّج سيدًا على عرش آسيا. الأهلي لم يفز فقط بدوري أبطال آسيا للنخبة الأهلي انتزعها، اقتلعها، فرضها رغم كل ما واجهه من سوء تحكيمي، وطردٍ مؤلم ونقصٍ عددي كان كفيلاً بإسقاط أي فريق آخر. لكن هذا الأهلي ليس كأي فريق. هذا فريقٌ يعرف أن البطولات لا تُمنح بل تُنتزع بقوة فريقٌ حين يُظلم يرد داخل الملعب لا خارجه، وحين يُقصى لاعب يظهر عشرة رجال بقلوب مئة. نعم حاول التحكيم أن يُربك المشهد، وحاولت صافراتٌ مرتعشة أن تُعيد رسم النتيجة، لكن الأهلي كان أكبر من كل ذلك أكبر من قرار و أكبر من صافرة. لعبوا ناقصين، لكنهم كانوا أكمل من الجميع؛ بفضل الله، ثم جماهيرهم الأفضل و الأكبر.

تعرّضوا لضغط شديد، لكنهم خنقوا الخصم بالروح.

واجهوا كل شيء و انتصروا على كل شيء. هذا الانتصار لم يكن مجرد بطولة؛ بل رسالة مدوّية تقول:

“هنا السعودية” وهنا من يصنع المجد رغمًا عن كل الظروف. إن ما تحقق اليوم هو انعكاس حقيقي لمرحلةٍ رياضية ذهبية تعيشها المملكة بقيادة الأمير محمد بن سلمان، الذي لم يكتفِ برؤيةٍ على الورق؛ بل صنع واقعاً تُترجم فيه الأحلام إلى إنجازات تُلامس السماء. الأهلي اليوم لا يمثل نفسه فقط؛ بل يمثل مشروع وطن، وطموح شعب، ومرحلة عنوانها: السعودية أولاً، فليُكتب التاريخ في سجلات المجد: إن الأهلي و هو يُحارب بالنقص العددي، ويُواجه سوء التحكيم و يُصارع الضغوط

لم ينكسر؛ بل توّج نفسه ملكاً على آسيا. ملوك آسيا ؟ نعم..

لكن الحقيقة الأوضح..

أن الأهلي هو سيدها. @MUSAID_ALSOHIMI