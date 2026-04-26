عززت حضور المملكة في الأطر الدولية للتقنيات.. سدايا تستعرض النموذج السعودي لحوكمة البيانات

البلاد (الرياض)

شاركت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”سدايا” في أعمال الدورة التاسعة والعشرين للجنة الأمم المتحدة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية، التي تُعقد تحت عنوان:” العلم والتكنولوجيا والابتكار في عصر الذكاء الاصطناعي” خلال الفترة من 20 إلى 24 أبريل 2026م، في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، بحضور ممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأبرزت”سدايا” خلال مشاركتها النموذج السعودي في تنظيم وتطوير قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي، حيث عززت من حضور المملكة كطرف فاعل في صياغة الأطر الدولية المتصلة بحوكمة التقنيات الناشئة، إلى جانب توسيع مجالات التعاون مع المنظمات الدولية والدول الأعضاء؛ ما يدعم تبادل الخبرات ونقل المعرفة، ويؤكد مكانة المملكة؛ كمركز عالمي رائد في هذا المجال.

كما عكست هذه المشاركة دور المملكة في دعم الجهود الدولية لتعزيز توظيف أدوات تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك لخدمة أهداف التنمية المستدامة 2030. حيث ساهمت في النقاشات الدولية المرتبطة بالسياسات الرقمية، واستعرضت التجارب الوطنية الرائدة في حوكمة البيانات وبناء منظومات ذكاء اصطناعي موثوقة، ما يعزز من تكامل الجهود العالمية ويتماشى مع رؤى المملكة في تحقيق الريادة في بناء منظومة وطنية قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

تأتي هذه المشاركة، التي تتزامن مع عام 2026 للذكاء الاصطناعي، امتدادًا لجهود “سدايا” في تمثيل المملكة في المحافل الدولية ذات الصلة وتعزيز الدور الفاعل في المبادرات العالمية المعنية بحوكمة الذكاء الاصطناعي، ما يسهم في تبنّي أفضل الممارسات الدولية وترسيخ مبادئ الاستخدام المسؤول للتقنيات المتقدمة، ويعزز من مكانة المملكة؛ كشريك دولي مؤثر في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي.