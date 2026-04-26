طهران تستخدم «هرمز» ورقة ضغط

البلاد (طهران)

في ظل تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لإتاحة فرصة إضافية أمام المسار التفاوضي، كشفت وزارة الدفاع الإيرانية عن تصعيد في لهجتها، معتبرة أن مضيق هرمز يشكل ورقة ضغط أساسية لتحقيق مطالب طهران. وأكد المتحدث باسم الوزارة رضا طلائي نيك أن واشنطن تسعى إلى إيجاد مخرج من “مستنقع الحرب”، في إشارة إلى الضغوط التي تواجهها الإدارة الأميركية مع تعثر المفاوضات.

وأوضح أن القدرات العسكرية الإيرانية، لا سيما الصاروخية، لا تزال تمتلك إمكانات كبيرة لم تُستخدم بعد، معتبراً أن التفوق العسكري الحالي يمنح بلاده موقع قوة في أي مسار تفاوضي. كما أشار إلى أن إخضاع مضيق هرمز لإدارة القوات المسلحة الإيرانية يعد أحد أبرز “منجزات” المواجهة الأخيرة، مؤكداً استخدامه كورقة استراتيجية للضغط على الخصوم.

وفي سياق متصل، تتواصل الاستعدادات في إسلام آباد لاستئناف المحادثات غير المباشرة بين الجانبين، بعد فشل الجولة الأولى في تحقيق تقدم يُذكر، غير أن الخارجية الإيرانية جددت تأكيدها أن وزيرها عباس عراقجي لن يعقد لقاءات مباشرة مع المسؤولين الأمريكيين خلال الزيارة، مكتفية بنقل ملاحظات طهران عبر الوسيط الباكستاني.

وتربط إيران عودتها إلى طاولة المفاوضات برفع الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على موانئها منذ 13 أبريل، عقب تعثر الجولة السابقة من المحادثات. في المقابل، تتمسك واشنطن باستمرار الحصار، مشترطة تحقيق تقدم ملموس وتلبية مطالبها قبل أي تخفيف للإجراءات.