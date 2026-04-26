ضبط 12 ألف مخالف وترحيل 17 ألفاً

أعلنت وزارة الداخلية، أمس(السبت)، أن الحملات الميدانية المشتركة؛ لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت خلال أسبوع، عن ضبط 12192 مخالفاً في مناطق المملكة كافةً. وأوضحت الوزارة أن الحملات أسفرت عن ضبط 6606 مخالفاً لنظام الإقامة، و3510 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2076 مخالفاً لنظام العمل، فيما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1454 شخصًا، منهم 32% يمنيو الجنسية، و67% إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى 1%.

وأبانت أنه جرى ضبط 50 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، كما تم ضبط 22 متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وأشارت إلى أنه بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 33223 وافداً مخالفاً، منهم 30666 رجلاً، و2557 سيدة، كما تم إحالة 20318 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 6299 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 17368 مخالفاً.