ضبط 1077 حالة تهريب جمركي

10 / ذو القعدة / 1447 هـ      26 أبريل 2026

البلاد (الرياض)
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك”زاتكا” أمس (السبت)، أن المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، سجلت 1077 حالة ضبط للممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها خلال أسبوع.
وأوضحت”زاتكا” أن الأصناف المضبوطة شملت 37 من المواد المخدرة، و475 من المواد المحظورة، و2103 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 21 حالة مبالغ مالية، و3 من الأسلحة ومستلزماتها.
وأكّدت”زاتكا” أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة؛ تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك في إطار الجهود المستمرة، التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” لتعزيز الجانب الأمني، وحماية المجتمع من الممنوعات، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.
ودعت الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية 1910، أو عبر البريد الإلكتروني، أو الرقم الدولي 009661910، حيث تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

